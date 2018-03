La Franco Tosi torna sul tavolo del Mise, la Fim Cisl: “Deve rimanere a Legnano”

“Grazie al coraggio dei lavoratori che hanno ascoltato il nostro appello alla mobilitazione, oggi abbiamo ottenuto un importante risultato. Il prossimo 13 marzo è convocato un tavolo di confronto al Mise con Presezzi e il commissario della procedura, Regione Lombardia e Comune di Legnano per sbloccare definitivamente il tema dell’area industriale e rilanciare con impegni concreti la Franco Tosi di Legnano. Ora come sindacato faremo la nostra parte, ma tutti i soggetti coinvolti, a partire da Presezzi devono fare un passo in avanti per portare a compimento gli impegni presi e rilanciare il valore della Tosi”.

E’ quanto dichiara Christian Gambarelli, segretario generale della FIM CISL Milano Metropoli a seguito dell’iniziativa odierna organizzata a Roma davanti al Ministero dello Sviluppo Economico per sbloccare la situazione della Franco Tosi e mantenere a Legnano la storica azienda meccanica dell’Alto Milanese.