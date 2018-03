La Galleria del Melo accoglie Nino Leto e i suoi reportage

Una nuova mostra alla Galleria di Arti Visive dell’Università del Melo di Gallarate: dal 28 marzo al 27 aprile il fotoreporter Nino Leto presenterà una serie di immagini testimonianza delle esperienze della vita e delle prerogative delle diverse culture.

Osservatore attento dei fatti del mondo, occupa, con il suo importante percorso professionale, un posto di grande e riconosciuta reputazione tra i protagonisti della fotografia italiana.

Con coerenza stilistica, propria dei puri fotogiornalisti di razza, ci offre una personale visione che tesse uno stretto legame con gli sguardi profondi delle tante persone incontrate in oltre trent’anni di continuo mestiere.

Le immagini ci parlano di luoghi dove da decenni tutto sembra essersi fermato, nelle dinamiche di vita e nei quotidiani conflitti, con una selezione che dagli anni novanta del novecento giunge ai primi anni del duemila, parlandoci attraverso i volti e le sventure antropiche.

Nino Leto, dal 1979 ad oggi, ha viaggiato fotografando i fronti di guerra più caldi. Ha collaborato con l’agenzia Farabola; fino al 1984 ha lavorato per la Rizzoli editore, poi per Epoca e Famiglia Cristiana.

In Iran, unico fotografo italiano nel Paese, ha seguito la rivoluzione e la presa di potere di Khomeini.

Ha fotografato il conflitto libanese, la guerra in Salvador, gli scontri in Nicaragua. In Africa ha viaggiato per tutti gli stati fotografando la presa di Kinshasa in Congo e la tragedia del Ruanda.

Ha seguito per dieci anni i conflitti nei Balcani dall’evolversi degli scontri fino allo sfaldarsi della Jugoslavia. In questi ultimi anni è stato diverse volte in Iraq dove ha fotografato i bambini, gli uomini e le donne prima di essere stremati dall’embargo e poi dalla guerra, firmando con le sue immagini copertine e servizi per importanti testate del settore.

La mostra fa parte del Festival Fotografico Europeo, giunto alla sua 7a edizione, ideato e curato dall’Afi-Archivio Fotografico Italiano, evento posto sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

A seguire l’inaugurazione una breve conferenza sugli stili e i linguaggi tra passato e presente nel Fotogiornalismo con proiezioni a cura di Claudio Argentiero

NINO LETO. STORIE DI UN FOTOREPORTER 1979 – 2007 a cura di Claudio Argentiero

Università del Melo – Galleria di Arti Visive

Via Magenta, 3 Gallarate VA

28 marzo – 27 aprile 2018

Inaugurazione: mercoledì 28 marzo, ore 18.00

Orari: da lunedì a domenica 16.00|19.00

Chiuso 1, 2 e 25 aprile

Ingresso libero

Università del Melo

Via Magenta 3

21013 Gallarate (VA)

0331 708224

udm@melo.it

www.melo.it