Per la giornata del paesaggio, un incontro sulla sua forza a Varese

Parlare di paesaggio è complesso: il 14 marzo 2018, giornata nazionale del paesaggio, Act Architettura, con il Museo Tattile di Varese e il patrocinio del comune di Varese, prova a farlo alle 21 al Salone Estense, in via Sacco 5 con un agronomo, un architetto e le fondatrici di un museo.

L’occasione è proprio la seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio, con l’obiettivo di invitare la popolazione a riconoscere le specificità di quest’ultimo come bene collettivo e di avvicinarla maggiormente alla cultura materiale del territorio, iniziativa che ricade tra l’altro proprio nel corso dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Per affrontare questi temi è indispensabile un approccio interdisciplinare, per questo motivo si è scelta la formula del tavolo di lavoro dove il Sindaco, gli Assessori e il Vice Sindaco dialogheranno con gli specialisti.

Il Museo Tattile, con il progetto già parzialmente realizzato della creazione dei quattro siti Unesco presenti nella provincia di Varese, è da alcuni anni concentrato su un lavoro attento all’attivazione dei sensi attraverso l’esposizione di modelli “da toccare”. Il Museo varesino ha acquisito una solida esperienza nel campo dello studio multisensoriale con particolare riferimento all’architettura e al paesaggio.

Lo studio ACTarchitettura che partecipa regolarmente a concorsi di progettazione di edifici e di spazi pubblici in contesti urbani e naturali è impegnato attivamente anche nell’associazione architettura e cultura della SIA Zurigo (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti) seguendo proprio quelle attività che cercano di avvicinare maggiormente le persone al patrimonio culturale.

Nell’incontro, si parlerà di percezione dello spazio, dei giardini come modello di costruzione del paesaggio e degli aspetti tattili legati a questa esperienza. Si presenteranno alcuni modelli tattili come strumento didattico e di fruizione del paesaggio naturale, antropizzato e artistico nel caso di limitazioni motorie, sensoriali e cognitive. Soprattutto si inviterà il pubblico a intervenire rispetto alle proprie competenze, in particolare sui temi della sostenibilità ambientale e del grande lavoro che ci aspetta a Varese.

L’attuale amministrazione di Varese ha scelto, infatti, di investire nel suo paesaggio: Nature Urbane, alla fine della scorsa estate, è stata la prima iniziativa che ha raccolto all’interno del Festival del Paesaggio input diversissimi, festeggiare la giornata del 14 marzo è un primo atto per riaprire l’organizzazione del prossimo evento.

IL PROGRAMMA

Varese: la forza del paesaggio

14 marzo 2018 giornata nazionale del paesaggio

h. 21.00 salone estense – via Sacco, 5 – Varese

Saluti:

Davide Galimberti Sindaco

Roberto Cecchi Assessore alla cultura

Dino De Simone Assessore all’ambiente, benessere e sport

Tavolo di lavoro con:

Daniele Zanzi vice sindaco: “Una città senza alberi è morta”

Katia Accossato ACTarchitettura, docente POLIMI: “Il progetto del paesaggio”

Livia Cornaggia e Dede Conti, Museo Tattile Varese: “Il paesaggio come strumento di inclusione“

Modera il giornalista Mario Visco

Esposizione di modelli tattili del paesaggio