La Godzilla compie 50 anni e fa sentire ancora il suo ruggito

Anno di celebrazioni per la mitica , che in questo 2018 celebra i primi cinquanta anni di vita: era infatti il 1968 quando la prima generazione venne presentata al Salone di Tokyo con il nome in codice KPGC10, a cui in seguito venne aggiunto il ben più celebre soprannome di Godzilla che il modello conserva ancora.

La Nissan e Godzilla

In realtà, a battezzare quella che è considerata l’iniziatrice del genere delle granturismo giapponesi con motore turbo montato all’anteriore e trazione integrale con il nome del celebre personaggio di cinema e animazione è stata la rivista australiana Wheels, nel luglio del 1989: l’intento del magazine era “tradurre” la parola Obakemono con cui i nipponici accompagnavano la potente vettura, che significa “mostro che cambiava la forma”. E così si pensò subito al “mostro misterioso” che dal 1954 è nell’immaginario collettivo globale.

Miglioramenti continui

A distanza di cinquanta anni dalla prima generazione, la Nissan GTR continua ad attrarre attenzione e interesse da parte degli appassionati di velocità e motori, e le ultime novità presentate per la versione 2018 confermano la tradizione, con piccoli cambiamenti sul fronte dell’estetica (in particolare, spiccano gli inediti sfoghi d’aria posizionati a ridosso dei passaruota anteriori, che creano una depressione aerodinamica che favorisce l’andatura) e ottimizzazione delle qualità motoristiche.

Come guidare la Nissan GTR

Rispetto alle precedenti, infatti, la Nismo (acronimo di Nissan Motorsport) GT-R Nismo MY 2018 presenta un motore V6 biturbo da 600 cv e 652 Nm di coppia con un aumento di potenza, che la rende ancora più aggressiva. Per chi fosse interessato ad approfondire la conoscenza con questo “mostro”, Rse Italia mette a disposizione una proposta davvero allettante, ovvero la possibilità di guidare in pista la Nissan GTR vivendo un’esperienza da pilota professionista sui circuiti più importanti d’Italia.

La storia della Nissan GTR

I numeri attuali sono decisamente diversi da quelli di un tempo: basti pensare che il modello originale, la KPGC10 del 1968, era disponibile come berlina a 5 porte e vantava un motore sei cilindri in linea da 2 litri, con coppia da 160 CV e 177 Nm, pensato per dare il meglio in un impiego sportivo (obiettivo raggiunto, con numerose vittorie grazie alle sue prestazioni). La seconda generazione arriva già nel 1973, ma ebbe vita breve a causa delle più stringenti norme anti-inquinamento e della crisi petrolifera degli anni 70, che porta a un periodo di “pensione” anticipata per la linea.

50 anni di successi

Il grande ritorno della GTR arriva proprio nel 1989, quando la terza generazione della gamma prevede un propulsore sei cilindri dalla potenza di 276 CV e dalla coppia di 361 Nm, gestito da un cambio manuale a cinque marce, con trazione: risultato, il citato “mostro” che si merita l’appellativo Godzilla, anche per l’estrema evoluzione tecnologica riversata nella progettazione dell’auto. Seguono poi le generazioni quattro (dal 1995) e cinque (dal 1999 al 2002), fino appunto alla versione descritta sopra che ha portato il marchio giapponese negli anni 10 del nuovo millennio.