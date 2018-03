La Lega esulta: “I varesini hanno scelto Fontana”

“L’ottimo risultato di Attilio Fontana e della coalizione di centrodestra anche nella Città di Varese, come in tutta la provincia, assume un significato particolare. Un messaggio chiaro, quello che arriva dai Varesini, nei confronti del due volte Sindaco Attilio Fontana: di fiducia, stima e riconoscenza per quanto il Sindaco di tutti i Lombardi ha fatto per la sua Città”.

A dirlo è la segreteria provinciale della Lega varesina che analizza i primi risultati del voto: