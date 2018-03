“La legge sui vaccini va applicata con intelligenza”

Dopo l’annuncio della scorsa settimana “Nessun bambino resterà fuori dalla classe”, l’assessore alla Sanità della Lombardia Giulio Gallera interviene ancora sulla legge dei vaccini e invita ad applicarla con “intelligenza” per evitare l’accanimento: « A Milano purtroppo sono stati lasciati fuori dei bambini per meri disguidi ovvero perchè i genitori hanno dimenticato di portare la documentazione vaccinale. La Regione però aveva invitato in questa prima fase ad applicare la norma con intelligenza. Si parla di bambini che sono andati a scuola non vaccinati per sei mesi e non cambia niente per qualche giorno in più. Il tempo per i centri vaccinali della Regione di fare tutti gli accertamenti. L’intenzione è di agire con fermezza contro chi ha chiesto appuntamenti “con intento dilatorio”. Cioè con chi chiede una data per le vaccinazioni e non si presenta, e poi la richiede e nuovamente non si presenta rimandando all’infinito. In questo caso, dopo il secondo appuntamento mancato “verra’ verbalizzata la volontà di non vaccinare i bambini e verrà fatta la segnalazione alle scuole».