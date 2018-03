La lista civica Città è Vita elegge il suo presidente

La lista civica Città è Vita lancia l’appello per nuove adesioni e apre le porte della sua sede (ormai attiva da sette anni) a chi vuole partecipare alla vita amministrativa della città.

Il nuovo appello ad aderire arriva anche in occasione di un “cambio della guardia” importante: a seguito di nuovi incarichi professionali, Marco Montemartini ha lasciato infatti la presidenza dell’associazione e questa sera, lunedì 19 marzo, sarà eletto il nuovo presidente.

Montemartini è stato il primo presidente dell’associazione, nata nel 2016 come forma più strutturata della lista civica avviata nel 2011 e oggi rappresentata in consiglio comunale (all’opposizione) da tre eletti, Edoardo Guenzani, Matelda Crespi e Sebastiano Nicosia. «La mia passione per la buona politica non viene meno – spiega Montemartini – ma oggi è necessario che chi guida l’Associazione possa dedicare più tempo e più energie di quante non ne abbia riservate io nelle ultime settimane». Un impegno tanto più necessario in questo momento, «in un contesto di diffuso disinteresse per la politica e di allontanamento dalla “cosa pubblica”»: «la sfida alla quale siamo chiamati è ancora più impegnativa: dobbiamo proseguire nel cammino di crescita, avvicinare e coinvolgere i giovani, coltivare e preparare il

terreno per la prossima tornata elettorale».

il gruppo di Città è Vita alla presentazione dell’associazione

Appuntamento dunque questa sera, lunedì 19 marzo, alle 21, in via Tommaseo 11. «La serata – conclude Giovanna Quadrelli, già capogruppo in consiglio comunale – sarà anche l’occasione per rinnovare e accogliere nuove adesioni, per condividere e sostenere in modo tangibile l’attività politica e amministrativa e contribuire alla crescita ed al futuro di CèV».