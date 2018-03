Per la lotta ai tumori arriva la “Camminata per la Vita”

Lo sport porta un messaggio: seguire stili di vita corretti. Debutta a Legnano domenica 25 marzo la “Camminata per la Vita”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dalla Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – in collaborazione con Nordic Walking Altomilanese, il patrocinio del Comune di Legnano e il supporto – tra gli altri – della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. I due percorsi previsti in questa prima edizione – 3 km e mezzo e 5 km che toccheranno le strade di Legnano e i sentieri del parco Castello – la rendono accessibile a tutti.

«La vera novità di questa manifestazione è che i partecipanti diventano testimonial», spiega Anna Daverio, coordinatrice della sezione legnanese della Lilt. «Il messaggio da portare con sé e diffondere è quello della prevenzione: adottare stili di vita sani e consapevoli è il primo passo per preservare la propria salute. Alimentazione, attività fisica e controlli periodici sono alla base del messaggio che la Lilt diffonde e che, con questa prima Camminata per la Vita, chiede sia amplificato da tutti».

Confermando una collaborazione più che decennale, accanto alla Lilt è scesa la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate. «Abbiamo sostenuto le numerose campagne che la delegazione legnanese della Lega Italiana per Lotta contro i Tumori ha portato avanti e abbiamo voluto sostenere anche questa iniziativa», osserva il presidente della Bcc, Roberto Scazzosi. «La Camminata per la Vita coniuga un doppio valore: raccoglie l’importante messaggio della prevenzione e dà la testimonianza diretta proponendo della sana attività fisica».

Il programma prevede alle 9 il ritrovo e l’apertura delle iscrizioni sul piazzale antistante il parco Castello di Legnano. Il via alla camminata verrà dato alle 10. Al termine, verso le 11, ci sarà la presentazione del progetto Nordic Walking da parte della coach Adriana Sabetta. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Lilt, dalle 15 alle 17, chiamando il numero 0331.450080 oppure scrivendo a legnano@legatumori.mi.it.

La quota di partecipazione è di 10 euro (gratis per i bambini). L’intero ricavato sarà devoluto alle attività di prevenzione della Lilt – delegazione di Legnano.