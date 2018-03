La magia di un “pianoforte solo” all’Accademia musicale

Dopo il bel concerto di domenica scorsa, l’Accademia musicale di Porto Ceresio raddopppia e regala un nuovo appuntamento con la musica classica con un altro concerto gratuito in collaborazione con il Conservatorio di Como.

Domani, domenica 25 marzo alle 17, nella sala musica dell’Accademia, ospite del Maestro Giovanni Salvatore Astorino sarà il pianista Lorenzo Tomasini (nella foto) con un programma di musiche di Rachmaninov e S. Prokof’ev.

Nato a Milano nel 1996, Lorenzo Tomasini studia dal 2007 presso la Scuola di musica “C. Abbado” di Milano sotto la guida di Paolo Gilardi, dove si è laureato nel 2017 con il massimo dei voti, lode e menzione, e dal 2016 presso l’accademia di musica di Pinerolo sotto la guida di Enrico Pace e Giovanni Doria Miglietta.

Ha frequentato inoltre masterclass con Boris Bekhterev a Bologna e Boris Petrushansky presso l’International Piano Academy di Imola. Vincitore di molti concorsi nazionali e internazionali tra cui IV International Piano Competition Piano Talents (II premio), Caraglio International Piano Competition (II premio), XI international Competition Luigi Cerritelli di Salò (III premio), XXI e XXII National Piano Competition per giovani pianisti Terzo musica (I premio), Piano Competition Civica Scuola di Musica (I premio), IV National Piano Competition Villa Oliva (I premio), III Piano Competition Città di Lissone (II premio).

Ha suonato come solista e con vari ensemble cameristici in numerosi eventi musicali come “Break in musica” e “Piano city”, a Milano ed in altre città italiane.

Qui il programma del concerto