La mia esperienza “au pair” in una famiglia californiana

Giada Buzzi ha 20 anni e fra due mesi si concluderà la sua esperienza di varesina all’estero. È partita da Porto Ceresio il 9 maggio del 2017 quando è iniziata la sua avventura come “Au Pair” in California.

Giada ha scelto di fare un’esperienza come ragazza alla pari in California, e questa è la sua storia:

“Dopo un paio di giorni di training nel Connecticut mi sono finalmente trasferita a San Leandro, una cittadina nella Bay Area a circa un’oretta da San Francisco e qui è iniziata la mia avventura come ragazza alla pari in una famiglia con due bellissimi bambini: Cecilia di 2 anni e mezzo e William di 5 anni. Il più grande va in un asilo cooperativa, quindi questo mi ha dato la possibilità di lavorare, una volta a settimana, in una Preschool americana, in cui devo far fare delle attività ai bambini di vario genere come lavoretti, giochi, esperimenti, o semplici ricettine di cucina.

Solitamente la mia giornata lavorativa è di 10 ore e il mio compito è quello di prendermi cura dei bambini, farli giocare, portarli a scuola, occuparmi della loro biancheria, pulire la loro stanza e ovviamente preparargli il pranzo”.

“Per tre sere a settimana, inoltre, ho frequentato un’ESL Class (English as a Second Language) in una scuola per adulti che mi ha dato la possibilità di migliorare il mio inglese e di conoscere tanta gente da varie parti del mondo, facendomi così conoscere tante culture diverse. Durante il fine settimana, invece, posso rilassarmi perché non lavoro e quindi ho il tempo di esplorare un po’ il mondo che mi circonda. Io sono quasi giunta al termine della mia esperienza e questo un po’ mi intristisce. Qui ho trovato una seconda casa e una famiglia che resterà per sempre nel mio cuore. Sono sicura che rimarrò per sempre legata a questo posto, perché qui ho imparato a cavarmela veramente da sola. Sono cresciuta, maturata, stando qui e anche quando tornerò in Italia sono sicura che affronterò le cose in modo completamente diverso. In conclusione posso dire che questa esperienza non è per tutti, essere una ragazza alla pari, a volte, può essere molto difficile perché comunque hai a che fare con bambini che non sono tuoi, ma rimane comunque l’esperienza più bella della mia vita e se potessi tornare indietro la rifarei altre mille volte”.

La famiglia in California

