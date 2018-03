La Miceli, la consulenza marketing si fa giovane e fresca

Immaginatevi in una bottega di un sarto. Volete un vestito su misura, uno che dia un’immagine di voi fresca e giovane. Oltre alle capacità del sarto, nel laboratorio c’è la luce giusta, i colori che amate e quella musica che vi piace tanto.

La Miceli è tutto questo, rapportato al mondo della consulenza marketing. Un’impresa giovane, che si basa sulle piattaforme di comunicazione più innovative, ma che può raggiungere tutti i canali. E con costi alla portata di tutti.

L’attività è gestita da Talia Miceli, giovane malnatese che ha nel curriculum una laurea alla Iulm di Milano in Relazioni Pubbliche e Comunicazione d’Impresa e un master in marketing d’innovazione all’università di Winchester, in Inghilterra.

«L’obiettivo – spiega Talia Miceli – è far crescere le attività grazie alle nuove tecnologie e ai social con un servizio professionale».

Si sono già affidate a La Miceli imprese come Felmoka (qui la pagina Facebook), la PcMac Srl di Roma (qui pagina Facebook) e il cavaliere professionista Luca Moneta per il quale, oltre alla pagina Facebook (guarda qui), viene curata anche la comunicazione.

Marketing Thinking Design: è così che nasce la comunicazione de La Miceli. Un approccio creativo alla pratica del marketing. Si parte quindi dalle esigenze del consumatore per realizzare la strategia di comunicazione più giusta: un lavoro su misura.

La Miceli non è però solo comunicazione. Grazie all’Open Team – una serie di collaborazione con altri professionisti, da programmatori a grafici – diversi mondi del marketing vengono messi in relazione per arrivare al miglior risultato possibile.

«Abbiamo la testa tra le nuvole ma i piedi per terra – spiega Talia Miceli –. I nostri budget sono veritieri e forniamo mezzi accessibili. Vogliamo dare un servizio che abbia una strada perseguibile con proposte pratiche. Il motto è: idee creative per progetti reali».

Tutte le informazioni:

Telefono: 333 7084243

Mail: talia@lamiceli.com

