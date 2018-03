La minoranza: “Bilancio scialbo e senza prospettive”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo consiliare Per Gavirate, Oltrona, Voltorre e Groppello in merito ai contenuti dell’ultimo consiglio comunale

Abbiamo preso atto dell’invarianza delle tariffe 2018, non certo per bontà di questa maggioranza, ma solo perché il Governo ha bloccato per il terzo anno consecutivo la possibilità di aumenti tariffari.

Vi sono avvenimenti favorevoli al contenimento della spesa come il passaggio al consorzio Alfa della gestione acqua che si accollerà i mutui accesi dal Comune ma non certo per i cittadini che si vedranno aumentare la tariffa dell’acqua di circa il 20%.

Hanno ridotto la tariffa dei pasti scolastici di 10 cent ma hanno introdotto l’obbligatorietà di pagamento dei servizi solo con l’utilizzo di sistemi di pagamento on line o tramite istituti bancari, sisal, lottomatica con costi di commissione aggiuntivi che vanno a neutralizzare la riduzione della tariffa.

Gli uffici hanno ben lavorato recuperando, con accertamenti su evasione dei tributi come imu o tari, entrate e questo ci piace perche’ va a vantaggio di tutti i cittadini.

In sostanza si tratta di un bilancio contabilmente corretto, dove noi leggiamo in generale piccoli contenimenti o economie di spesa su diversi capitoli che hanno permesso di recuperare qualche risorsa per lavori attesi da tempo.

Un bilancio elettorale ??????

Questo il tentativo della maggioranza che in ogni occasione vuole scimmiottare la bistrattata politica nazionale.

Non sono riusciti nemmeno in questo intento.

Una buona Amministrazione avrebbe dovuto, per il bene dei cittadini, anticipare una serie di interventi nei bilanci scorsi. Abbiamo atteso troppo, i Gaviratesi si aspettavano ben altre iniziative dall’amministrazione del comune. E non si venga sempre a ripetere lo stesso ritornello, “è colpa degli altri”, siamo ormai a fine mandato non ci crede più nessuno.

Se poi guardiamo ai programmi con cui questa maggioranza ha iniziato il suo mandato siamo a ben poca cosa.

Non possiamo aspettarci assestamenti successivi che stravolgano le cose, non ci sono stati negli anni passati e non crediamo ci saranno nel 2018.

In sintesi non c’e neanche in questo bilancio – pur frutto di un lavoro contabile puntuale e corretto eseguito dagli uffici – uno slancio progettuale che permetta di guardare al futuro di Gavirate con la passione realizzativa e la serenita’ che la nostra comunita’ si merita.

Per queste semplici ma concrete ragioni abbiamo convintamente votato contro il bilancio preventivo dell’ultimo anno amministrativo di questa maggioranza.

Un dato positivo però c’è: è stato corretto l’errore materiale in merito alla volontà di alienare il cinema Garden e il centro anziani, non hanno voluto discutere ed approvare la nostra mozione in merito, ma il risultato non è cambiato: oggi il Dup, come da noi proposto, è stato modificato togliendo la volontà di alienare tali edifici.