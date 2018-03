“La nostra malattia è rara ma per la sanità non esiste”

Avere una malattia rara non significa non averla. È la battaglia che Laura, insieme a qualche decina di pazienti come lei, sta portando avanti: « La sindrome di Chiari comporta problemi e dolori veri. Si fa fatica a diagnosticarla, non esistono terapie e, inoltre, dobbiamo sostenere tutti i costi dei controlli e fatichiamo a ottenere l’esenzione ».

COS’E’ LA SINDROME DI CHIARI

Per attirare l’attenzione su questa patologia che, negli stadi più acuti ha conseguenze molto gravi, è stata organizzata una mattinata di sensibilizzazione a Tradate: « Chiedevamo di fare una foto con noi condividendo il cartello “Io sono rara”. È andata abbastanza bene, una ventina di persone hanno accettato di farsi fotografare».

Queste istantanee sono state poi inoltrate a Aismac, l’associazione che raduna gli affetti di questa sindrome, che le invierà a tutte le regioni per sollecitare interventi a sostegno.

Ma come si vive con la sindrome di Chiari? « Il primo problema è capire di essere affetti da questa malformazione. Io l’ho scoperto dopo tanti anni di disturbi anche molto debilitanti: avevo sempre male di schiena, attacchi di nausea, mal di testa perenni. Finché ho avuto una convulsione che mi ha portato in ospedale. Qui sono state avviate tutte le ricerche che, però, non avevano portato a nulla. Alla fine, temendo una bolla d’aria nel cervello, il mio medico mi ha prescritto una risonanza con contrasto. E con questa risonanza completa, è emerso che la mia scatola cranica nella parte posteriore è saldata per cui il cervelletto non avendo spazio “ernia” dal forame magno».

Così per Laura si è aperto un mondo: ha capito che tutti i problemi, dal mal di schiena sin dalla tenera età, ai mal di testa costanti, sino all’acufene che le tormenta l’udito, sono tutte conseguenze del problema alla scatola cranica. « Purtroppo la mia vita è condizionata da questa patologia. Devo ricorrere alle cure del pronto soccorso almeno una volta ogni due mesi. Ho svenimenti improvvisi. Tante piccole criticità che mi impediscono di avere un lavoro. In compenso ho avuto due figli e la mia vita trascorre con una routine abbastanza soddisfacente. Ogni volta che registro un nuovo problema, però, devo indagare se è un effetto del “Chiari” e le indagini sono tutte a mio carico».

Vivere una vita con un compagno così ingombrante non è certo semplice. Laura chiede, almeno, che questa presenza spesso faticosa le venga riconosciuta: « Ancora oggi non ho una terapia definita e ringrazio il cielo di stare in piedi con gli antidolorifici. Certo, c’è molta ignoranza su questa malattia e il supporto maggiore lo ricevo da pazienti che hanno la mia stessa sindrome. In altri paesi il Chiari è conosciuto. In Italia siamo ancora indietro: il servizio sanitario passa solo alcuni esami e spesso nemmeno la tecnologia è adeguata. Mi ritengo comunque fortunata, ho conosciuto persone che solo in età avanzata hanno capito la ragione del proprio malessere dopo una vita affrontata con gli psicofarmaci»

Laura vorrebbe rientrare nel mondo del lavoro ma avrebbe bisogno di una certificazione della sua patologia: « Non riesco a ottenere il codice di esenzione per il Chiari. Ogni volta mi chiedono certificazioni, dichiarazioni ed esami che devo pagare di tasca mia».

Ora Laura e le altre vittime del “Chiari” stanno pensando un nuovo evento di sensibilizzazione per settembre. Parlarne servirà a tenere alta l’attenzione: la malattia è rara ma esiste.