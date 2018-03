La Openjobmetis vuole riprendere la corsa. Il club vince la contesa con Moretti

Tre settimane di pausa avranno chetato la fame di vittorie della Openjobmetis? L’augurio è che la risposta sia “no”, visto che prima dello stop per Coppa Italia e Nazionale, la squadra di Caja ha inanellato ben quattro successi consecutivi contro i pronostici, 8 punti che hanno permesso a Varese di lasciare la zona bollente della classifica e addirittura di avvicinare la “linea” playoff.

Alla ripartenza del campionato, però, la condizione delle squadre è tutta da verificare e i tranelli sono all’ordine del giorno. Specie su un campo tradizionalmente caldo, il PalaCarrara di Pistoia, e contro un’avversaria che è ancora costretta a sgomitare nella parte bassa della graduatoria.

La squadra di Esposito, ricca di ex (Diawara, Mian, Ivanov), ha incassato 12 punti, ha un piccolo tesoretto da amministrare rispetto a Pesaro e Capo d’Orlando, ma non può certo ritenersi al sicuro.

LA PRIMA DI DELAS

La Openjobmetis si presenterà in Toscana con una grande novità, la presenza in campo di Mario Delas, il pivot croato (QUI la sua presentazione) che ha sostituito Norvel Pelle nello scacchiere di Caja con alcuni punti di forza e alcuni di svantaggio nel confronto diretto con l’antiguano, passato a Torino. Varese però dovrà rinunciare a uno dei giocatori simbolo, Giancarlo Ferrero, che si è infortunato a una caviglia alla ripresa degli allenamenti e che ha dovuto limitare il proprio lavoro a lunghe sedute di terapia. Rispetto invece all’ultima gara ufficiale, quella con Brescia, tornerà regolarmente in campo Cameron Wells.

CAJA: “PARTITA DIFFICILE”

Cain all’andata contro Fabio Mian

«Pistoia ha fatto delle partite casalinghe un punto importante per il loro campionato – spiega alla vigilia Attilio Caja – Giocano in modo dinamico, con corsa e contropiede, con palle rubate e sfruttando un alto numero di possessi. Un modo di giocare nel quale Ronald Moore è molto importante perché sa dare ritmo alla squadra, dove poi sono utili i lunghi bravi a correre il campo come Ivanov, Bond e Gaspardo (per cui Caja ha molte parole di lode ndr)».

Il tecnico pavese – che ricorda volentieri anche Diawara, suo giocatore per un breve periodo proprio a Varese – prova anche a delineare le contromosse: «Possiamo ostacolarli solo con una buona difesa di squadra, che impedisca le loro giocate nei primi secondi dell’azione. Poi, una volta a metà campo, dovremo fare attenzione alle iniziative dello stesso Moore e di McGee, giocatore che ha vinto lo scudetto a Venezia e che, non nascondo, la scorsa estate abbiamo anche trattato».

CASO MORETTI: VINCE LA PALLACANESTRO VARESE

Sul fronte societario intanto rimbalza in casa biancorossa una notizia ottima. Pallacanestro Varese ha vinto su tutta la linea il contenzioso con l’ex allenatore Paolo Moretti che aveva chiesto il pagamento del terzo anno di contratto per un ritardo sulla buonuscita. Il collegio di arbitrato della Legabasket ha però rigettato le istanze del tecnico aretino e dato ragione all’operato del club biancorosso assistito dagli avvocati Valcavi e Cassì. La sentenza si tramuta in un risparmio notevole per le casse societarie, considerato l’importo – circa 100mila euro netti cui va aggiunta la quota fiscale – chiesto da Moretti.

DIRETTAVN

La partita del PalaCarrara sarà raccontato in diretta da VareseNews attraverso un liveblog aperto fin dalla vigilia con notizie, statistiche, curiosità e con il consueto sondaggio-pronostico. Per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare – su Twitter e Instagram – gli hashtag #direttavn o #pistoiavarese. Per accedere direttamente al live CLICCATE QUI.