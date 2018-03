La parrocchia acquisisce un’opera di Matteo Salsano

In occasione della Pasqua sarà inaugurata a Gavirate una pala d’altare dell’artista salernitano, ma milanese d’adozione, Matteo Salsano. L’opera che rappresenta il Cristo risorto sarà posta nell’abside della chiesa prepositurale di San Giovanni Evangelista.

L’artista è conosciuto negli ambienti artistici per i suoi accostamenti con i maestri trecenteschi rappresentati con santi e madonne e all’attualità dell’oggi. In questa opera di notevoli dimensioni mt. 1,70 x 1,20, l’artista, rispettoso dei canoni della tradizione e della teologia, ha interpretato il Cristo risorto con i passaggi di una scrittura che va al di là della semplice sperimentazione ma che per arditezza e tradizione rappresentata una iconografia di interesse e suggestione.

Con questa pala la chiesa parrocchiale di Gavirate acquisisce un’opera di sicuro interesse e va ad aggiungersi ad altre opere contemporanee già presenti come la Madonna del maestro Alfio Paolo Graziani.

La realizzazione di quest’opera è stata possibile grazie all’interessamento di un parrocchiano.