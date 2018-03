La “Pasqua con chi vuoi” è al Circolo Gagarin

In questo weekend pasquale il Circolo Gagarin di via Galvani a Busto Arsizio sarà aperto venerdì, sabato e domenica sera (Pasqua). «A Pasquetta invece ci allineiamo al trend nazionale della gita fuori porta e saremo chiusi», dicono. Ingresso gratuito ai soci lungo tutto il weekend. Ecco il programma completo:

VENERDI’ 30 MARZO

Circolo aperto a tutti i soci dalle 20:30.

SABATO 31 MARZO – h. 22:00

live: ENDRIGO + DEIVA

Doppio concerto bello. Per primi suonano i DEIVA, la nuova speranza dell’indie targato Busto Arsizio: primo live in assoluto, canzoni da cameretta, low budget, altissimo cuore. Per secondi suonano gli ENDRIGO: band bresciana, rock’n’roll senza menrasela, disco in uscita su Ammonia Records, già sul palco con Fast Animal Slow Kids, Il Teatro degli Orrori, Edda e compagnia briscola. Giovani leoni. Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI. I concerti iniziano alle 22:00 circa.