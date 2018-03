La passerella di Christo arriva sul Lago Maggiore

Il progetto si chiama “The Lean Shore Channel” (il Canale della Sponda Magra) e sarà il fratello minore di quel “The floating Piers” che portò milioni di visitatori nel 2016 sul lago D’Iseo.

L’autore di questa opera che presto verrà realizzata sul Lago Maggiore – lo scultore Christo Javachev, in arte Christo – sarà per le vacanze di Pasqua sul Verbano per pianificare i lavori per realizzare la passerella pedonale che permetterà a chiunque di “camminare” sulle acque.

Lo svela Creazy Fisher, il giornalista straniero che ha collaborato per la stesura dell’ultimo numero del settimanale L’Eco del Varesotto, uscito oggi in edicola.

La nuova struttura galleggiante collegherà il Golfo Gabella (Maccagno con Pino e Veddasca), per attraversare il lago fino a Cannobio, collegando la sponda lombarda a quella piemontese.

L’installazione del grande artista – sempre come riporta il settimanale – sarà gratuitamente a disposizione di tutti dal 21 giugno al 21 settembre prossimi.

Si tratta, per chi non l’avesse capito, di un pesce d’aprile realizzato dai colleghi del settimanale luinese. Una fake news “sbattuta in prima pagina” (nella foto), che però ha un fondo di verità.

Come anticipato dal quotidiano “La Regione Ticino”, infatti, una passerella sul Lago Maggiore, in territorio svizzero, con ogni probabilità verrà realizzata e collegherà la città di Ascona con le isole di Brissago.