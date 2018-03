La Polfer fa gli straordinari: treni più sicuri nel ponte di Pasqua

Anche in Lombardia il periodo delle festività pasquali vedrà il consueto incremento dei servizi di Polizia Ferroviaria in relazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario.

Nel dettaglio è previsto un aumento delle pattuglie in stazione nelle giornate ove è atteso un maggior afflusso di viaggiatori (oltre 800 pattuglie) oltre al potenziamento dei servizi a bordo dei treni, particolarmente quelli diretti verso le principali mete di villeggiatura: località balneari, dei laghi di Como – Lecco, Garda, Maggiore e Iseo. In questi casi è garantita la presenza su oltre 400 treni, con 200 pattuglie.

Ci sarà poi un impiego di personale delle squadre di polizia giudiziaria per mirati servizi antiborseggio, sia in stazione che a bordo treno oltre all’ntensificazione dei servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.

Nel periodo delle festività pasquali e per i ponti di primavera la Polizia Ferroviaria della Lombardia disporrà in media di 1.655 operatori, 827 pattuglie in stazione ed a bordo treno, assicurando la presenza su oltre 439 treni; 90 saranno i servizi antiborseggio in abiti civili sia in stazione che a bordo treno. 12 i servizi a bordo dei treni a lunga percorrenza notturni.