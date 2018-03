La Polizia e Gallarate ricordano il sacrificio dell’agente Di Puppo

Mercoledì 7 marzo 2018, alle 10.30, a Gallarate si terrà la commemorazione dell’agente Di Puppo, ucciso 38 anni mentre contrastava i rapinatori che erano entrati in azione in via Manzoni.

La guardia scelta della Polizia di Stato Vincenzo Di Puppo, classe 1942, e il collega diciannovenne Marco Rizzetti stanno rientrando in commissariato dopo la fine del proprio turno, quando scatta l’allarme per una rapina nella gioielleria di via Manzoni a Gallarate. I due si dirigono immediatamente sul posto, ma non fanno in tempo ad esplodere neppure un colpo: li aspettano in cinque, tutti armati di pistola Beretta calibro 9, che scaricano sui due poliziotti. Dentro la gioielleria tre persone legate con lo spago. A terra rimane Di Puppo, ferito a morte, mentre il suo giovane collega Rizzetti viene colpito ad un polmone e al fegato da un proiettile che gli entra nella gamba e gli esce dal fianco: si salverà dopo numerose operazioni e una lunga degenza in ospedale. I rapinatori riescono a fuggire, senza il bottino: verranno presi, ma nessuno sarà in grado di riconoscerli e la passeranno liscia.