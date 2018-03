La primavera in Valganna profuma di luppolo

Sabato 17 marzo il Birrificio Angelo Poretti ripercorre la storica tradizione iniziata dal suo fondatore, Angelo Poretti, che festeggiava l’arrivo della primavera in Valganna aprendo le porte del suo Birrificio per coinvolgere i visitatori nella degustazione della “Birra di marzo”.

Tutti gli amanti della birra potranno assaporare la nuova cotta della 7 Luppoli La Fiorita, la specialità stagionale prodotta in edizione limitata in onore della primavera, immersi nell’atmosfera liberty di inizio ‘900 del Birrificio.

A guidare i visitatori alla scoperta del sito produttivo, del parco botanico in cui è immerso e della bellissima Sala cottura saranno come sempre i dipendenti dell’Azienda che, con la passione che li contraddistingue, faranno da ciceroni a chi prenderà parte a questa esperienza.

L’apertura del Birrificio è anche simbolo del profondo radicamento nella storia e nel tessuto sociale del territorio di Birrificio Angelo Poretti: «“Primavera in Valganna” è il primo appuntamento ufficiale in cui poter festeggiare insieme ai nostri estimatori il 140° anniversario di Birrificio Angelo Poretti come realtà d’eccellenza del territorio varesino e italiano” – spiega Alberto Frausin, AD Carlsberg Italia – La grande affluenza di pubblico che contraddistingue le aperture stagionali e l’affetto dimostrato dai visitatori durante i tanti anni ci esorta a proseguire con l’organizzazione di queste bellissime giornate di porte aperte. Un ulteriore tributo al territorio che ci ospita, di cui sentiamo fortemente di fare parte, e ai nostri mastri birrai che ogni anno dimostrano tutta la loro bravura ideando e realizzando ricette di grande qualità».

Le visite gratuite potranno essere prenotate unicamente sul sito del Birrificio Angelo Poretti all’indirizzo visite.birrificioporetti.it (i ragazzi, accompagnati, fino a 14 anni non necessitano di iscrizione).

La durata della visita è di circa un’ora e mezza, con un massimo di 45 persone per visita. Orari delle visite: ogni mezz’ora a partire dalle 9:30, con una pausa tra le 12:30 e le 13:30 e l’ultima visita in partenza alle 17.00

Al termine del percorso ci sarà la possibilità di degustare in anteprima i profumi della primavera della 7 Luppoli La Fiorita e di acquistare le birre della famiglia del Birrificio Angelo Poretti e le altre referenze di Carlsberg Italia nel negozio del Birrificio, aperto alla clientela dal martedì al sabato dalle 10,00 alle 19,00 (e la domenica durante le festività).