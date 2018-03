La Pro Loco “sbarca” su whatsapp

La Pro Loco Galliate Lombardo ha attivato un nuovo canale di comunicazione su WhatsApp per inviare le news dell’Associazione, in maniera tempestiva e senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.

Per attivare le notifiche sarà sufficiente possedere uno smartphone con l’applicazione WhatsApp installata e aggiungere alla lista dei contatti del proprio telefono il numero +39 345 3069549 inviando un messaggio WhatsApp con testo “NEWS ON PRO LOCO”. La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta e da quel momento il servizio sarà attivo.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere i contatti altrui. Tutti i contatti non saranno condivisi con nessuno e saranno utilizzati dalla Pro Loco Galliate Lombardo esclusivamente per le finalità legate al servizio.

Con l’invio del messaggio di iscrizione, il titolare dell’utenza telefonica dichiara di aver letto e accettato la policy pubblicata sul sito www.prolocogalliatelombardo.it e autorizza la Pro Loco Galliate Lombardo a trasmettere informazioni tramite WhatsApp. L’iscrizione verrà accolta con un messaggio di benvenuto.

Sarà possibile disattivare il servizio con le relative notifiche in qualunque momento, inviando un semplice messaggio WhatsApp, sempre al numero +39 345 3069549, con testo ”NEWS OFF PRO LOCO”.

La Pro Loco consiglia di registrare il numero WhatsApp nella propria rubrica telefonica con la denominazione: “Pro Loco Galliate Lombardo”.

Il numero di telefono +39 345 3069549 non è abilitato a rispondere né alla messaggistica istantanea né alle chiamate e sarà utilizzato soltanto su WhatsApp in maniera unidirezionale.