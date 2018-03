La Pro Patria non inciampa: 2-0 alla Bustese

Bella e importante vittoria per la Pro Patria, che passa 2-0 in casa della Bustese, in una delle gare più delicate per i tigrotti di questo appassionante finale di campionato. Decidono la sfida le reti al 31’ del primo tempo di Galli e al 6’ della ripresa di Le Noci. Davvero un bel gol quello dell’attaccante: un destro potente e preciso dai venti metri che ha definitivamente chiuso il match, quanto meno nel punteggio. La Bustese infatti ha provato la reazione, ma prima si è vista annullare un gol per fuorigioco di De Bode e poi si è scontrata con la fisicità della difesa tigrotta. In ottica classifica, prosegue il botta e risposta tra la Pro Patria e il Rezzato. I bresciani infatti hanno vinto 4-1 a Levico Terme, dimostrando tutto il proprio valore. Sarà una lotta fino al termine della stagione, ma i tigrotti hanno quel punticino di vantaggio che non devono sprecare.

FISCHIO D’INIZIO – Sfida tra Busti Grandi e Bust Picul al “Battaglia” di Busto Garolfo. Trasferta corta per la Pro Patria, ma piena di insidie contro una formazione tosta. Mister Ivan Javorcic deve fare a meno di tre pedine importanti: il difensore Scuderi squalificato, il jolly Riccardo Colombo acciaccato e il capitano Mario Alberto Santana, infortunato. Non cambia lo schema: 3-4-1-2 con Marcone sulla linea difensiva assieme a Molnar e Zaro, a centrocampo Pettarin e Gazo sono in mediana, Cottarelli e Galli sulle fasce, mentre Disabato torna dal primo minuto alle spalle degli attaccanti Le Noci e Gucci. Per i granata dell’ex Giovanni Cusatis lo schema è 4-3-1-2 con il classe 2000 Lopes Guerra in attacco assieme a Cocuzza e Santonocito sulla trequarti.

IL PRIMO TEMPO – Inizia con il piede giusto la Pro Patria, che sin dai primi minuti riesce a imprimere il proprio ritmo alla gara. Le Noci è il più attivo, ma al 2’ su punizione trova la risposta di Sommariva, al 6’ invece il portiere avversario non ha tanti problemi a bloccare la conclusione centrale. Dopo l’ottimo avvio dei tigrotti, con il passare del tempo la Bustese guadagna un po’ di campo e respira, pur senza riuscire a impensierire Mangano. Al 31’ la Pro Patria trova il vantaggio: lunga azione manovrata, Gazo crossa verso il secondo palo dove sbuca Galli che di testa insacca. Nonostante il gol, la Pro Patria non si abbassa e si fa ancora pericolosa con Le Noci, che calcia forte ma trova sulla traiettoria Orchi. La prima frazione termina così con i tigrotti avanti 1-0.

LA RIPRESA – La Pro Patria decide di chiudere in fretta la pratica e al 6’ si porta sul 2-0 grazie a un gran gol di Le Noci. Il numero dieci tigrotto dai venti metri lascia partire un destro potente che si insacca all’incrocio lasciando di stucco il portiere avversario. Trovato il raddoppio la Pro Patria lascia campo alla Bustese, che dopo qualche minuto per riprendersi dalla sberla di Le Noci, provano a farsi pericolosi. Al 24’ De Bode di testa riuscirebbe anche a battere Mangano su punizione di Santonocito, ma il guardalinee segnala il fuorigioco. Due minuti dopo Cocuzza prova il sinistro in diagonale, che Molnar devia in angolo evitando guai peggiori. Javorcic prova a cambiare, dando un po’ di freschezza alla squadra e inserisce Arrigoni e Bortoluz per Gazo e Gucci. Le sostituzioni portano gli effetti desiderati e i tigrotti riescono a respingere il buon momento dei granata. Nel finale non succede più nulla e dopo i 4’ di recupero concessi dall’arbitro i tigrotti si mettono in tasca altri tre punti per rimanere lassù in cima.

TABELLINO

Bustese – Pro Patria 0-2 (0-1)

Marcatori: al 31’ pt Galli (PP), al 6’ st Le Noci (PP).

Bustese (4-3-1-2): Sommariva; Tondini, Orchi, De Bode, Parini (dal 35’ st Righetti); Frulla, Ricozzi, Lattarulo (dal 16’ st Vernocchi); Santonocito (dal 31’ st Torregrossa); Lopes Guerra (dal 35’ st Stronati), Cocuzza. A disposizione: Alio, Curci, Colaianni, Mandelli, Tindo. All.: Cusatis.

Pro Patria (3-4-1-2): Mangano; Molnar, Zaro, Marcone; Cottarelli, Gazo (dal 29’ st Arrigoni), Pettarin, Galli (dal 37’ st Ugo); Disabato; Gucci (dal 32’ st Bortoluz), Le Noci. A disposizione: Guadagnin, Chiarion, Mozzanica, Pedone, Ghioldi. All.: Javorcic.

Arbitro: sig. Boscarino di Siracusa (Betta e Citterio).

Note: giornata nuvolosa e pioggia a tratti, terreno in buone condizioni; Calci d’angolo 1-6; Ammoniti: Ricozzi, Stronati per la Bustese; Gazo, Pettarin per la Pro Patria. Recupero: 0’ + 4’.