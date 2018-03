“La radio in valigia”: Gabriele Villa presenta il suo libro

Il fascino intramontabile dell’attività di radioamatore farà da sfondo venerdì sera, 23 marzo, alla conferenza che Gabriele Villa, giornalista varesino e direttore di “RadioRivista“, organo ufficiale dell’Associazione radioamatori italiani, di cui è anche vicepresidente nazionale, terrà nella sede della sezione Ari di Varese in largo Golgi, ore 21.

Occasione la presentazione del suo libro “La radio in valigia” (Sandit libri), tema la grande avventura fondata sui collegamenti radio ad alta distanza (“dx”). Villa (nominativo I2VGW) parlerà della sua esperienza di radioamatore, seguendo il filone riassunto nella sintesi del suo racconto, che va “dal progetto al ritorno a casa”, svelando “i segreti della (quasi) perfetta Dxpedition”. “Che siate spedizionieri e dxers navigati, che abbiate già trasmesso da soli o in compagnia da luoghi esotici o anche dal parco non lontano da casa vostra, che vogliate lanciarvi finalmente nel magico mondo delle avventure radiantistiche con un bagaglio fatto di antenne e radio, ebbene, questo libro – sottolinea la presentazione – siamo convinti vi tornerà utile. Non tanto e non solo perché offre alcune fondamentali linee guida alla vostra prima o prossima dxpedition, ma perché vi aiuterà, nei momenti di sconforto e di delusione, a prendere gli intoppi, gli ostacoli e le difficoltà, che ogni dxpedition “regala” spesso, con quell’ironia che dovrebbe essere sempre e comunque il sale di ogni nostra camminata nel quotidiano vivere”.

“Per tutti i radioamatori ma anche per chi sogna di diventarlo – ricorda Giovanni Romeo, presidente dell’Ari varesina – l’appuntamento di venerdì sarà l’occasione per una divertente full-immersion nel mondo delle comunicazioni radio amatoriali, da utilizzare sempre con passione ma anche con massima serietà e professionalità in ogni angolo del mondo”.