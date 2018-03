La rsu di Whirlpool dona oltre duemila euro all’orfanotrofio

La rappresentanza sindacale unitaria (rsu) della Whirlpool di Cassinetta ha donato all’orfanotrofio di Comabbio 2.100 euro. L’ultima donazione di 1.100 euro è stata fatta il 15 marzo scorso, somma che si va ad aggiungere ad altri 1.000 euro donati lo scorso anno. (foto, da sinistra: Matteo Berardi, rsu Fiom, suor Adele, Tiziano Franceschetti, Fim, Chiara Cola Uilm)

La somma è stata raccolta grazie alla sottoscrizione a premi dei lavoratori dello stabilimento di Cassinetta che la rsu ha organizzato in occasione della festa della donna. Suor Iolanda responsabile di “Casa Adele” ha ringraziato della donazione e scriverà presto ai lavoratori.

Casa Adele è una struttura di accoglienza con finalità educative e sociali, assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato, che accoglie minori da 0 a 17 anni. «Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa – scrive in una nota la rsu – in quanto la stessa senza i premi offerti, la solidarietà, la sensibilità e il sostegno delle persone non sarebbe stata possibile».