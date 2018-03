La scuola Fermi festeggia il Pi greco Day

La matematica è ovunque, è il linguaggio della scienza, della natura, dell’arte, della musica, di internet.

Il prossimo 14 marzo si festeggia il p day, un giorno dedicato interamente al mondo dei numeri. La data prende spunto dal numero 3,14 che rappresenta la costante matematica più famosa, cioè il rapporto tra la circonferenza e il diametro del cerchio. Matematici e fisici di tutto il mondo rendono omaggio al 3,14 con una serie di iniziative proprio il 14 marzo poiché, scrivendo la data secondo la consuetudine anglosassone di indicare prima il mese e poi il giorno, si ottiene appunto 3.14. Inoltre il 14 marzo coincide anche con l’anniversario della nascita del premio nobel per la fisica Albert Einstein.

Anche le classi quarte e quinte della scuola primaria Fermi, aderendo all’invito del Ministero, parteciperanno al pi greco day proponendo attività logiche e matematiche diverse (giochi, quiz, kahoot, plickers…) con lo scopo di avvicinare gli alunni alla matematica e alle discipline scientifiche. La classe si trasformerà in un laboratorio matematico in cui i bambini, individualmente o a piccoli gruppi, potranno lasciarsi coinvolgere da nuovi stimoli e confrontarsi sulla risoluzione dei quesiti in modo divertente, imparando a ragionare come piccoli matematici perché, come dice Einstein, “la gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura”.