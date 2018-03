La scuola Garibaldi di Varese vince l’Enel PlayEnergy

Anche quest’anno centinaia di ragazzi, protagonisti del cambiamento e liberi di immaginare un futuro energetico sostenibile, hanno raccontato storie in cui le scuole sono 100% green alimentate da energie rinnovabili, le città sono sempre più smart per contrastare il cambiamento climatico e la mobilità diventa elettrica.

Stiamo parlando di Enel PlayEnergy, il concorso che l’azienda dedica alle scuole di ogni ordine e grado in Italia e in altri 9 paesi e che vede ogni anno migliaia di ragazzi confrontarsi con i temi di energia, innovazione e sostenibilità. La premiazione, avvenuta alla presenza delle Istituzioni del territorio e dei rappresentanti del Gruppo Enel, si è svolta questa mattina presso la Centrale Idroelettrica Enel Green Power di Roncovalgrande a Maccagno (VA) in occasione del “Villaggio dell’Energia e della Sicurezza Stradale”.

Durante l’evento i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vistare il patrimonio tecnologico custodito all’interno di questa “fabbrica dell’energia” e conoscere come viene prodotta l’energia elettrica dall’acqua a zero emissioni. Inoltre, attraverso divertenti percorsi didattici e giochi di ruolo organizzati dalla Polizia Stradale di Varese sono stati trasmessi importanti messaggi di sicurezza ed educazione stradale. I progetti dei ragazzi premiati per l’edizione 2016 – 2017 sono stati selezionati nel mese di ottobre dalla giuria regionale di Milano, composta da rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale, dell’assessorato all’Istruzione Regione Lombardia, oltre che dai “tutor Enel” e dai colleghi degli Affari Istituzionali Area nord, che hanno seguito gli studenti nelle loro “avventure energetiche” durante l’anno scolastico.

Un grande trionfo per la classe 3 A della Scuola Primaria Giuseppe Garibaldi di Varese con il progetto “L’eco-giro del mondo in 80 giorni”, in cui i bambini hanno immaginato di compiere il giro del mondo in 80 giorni a bordo di veicoli elettrici. Questa divertente proposta di viaggio a zero impatto ambientale è stata rappresentata attraverso un grande disegno che descrive i continenti, la natura e le culture via via incontrate durante il lungo itinerario. Un approccio del tutto originale per richiamare l’attenzione a nuove forme di mobilità elettrica sempre più innovative e sostenibili.

Per la Scuola Secondaria di 1°grado, la giuria ha premiato la classe 3 A dell’Istituto Orsoline di San Carlo di Milano (TO) con l’idea “Nuovi spazi urbani”. I ragazzi, con l’obiettivo di trasformare le città in cui vivono in luogo sempre più verde e accogliente, hanno ideato una serie di progetti innovativi in grado di promuovere l’utilizzo responsabile delle risorse ambientali e l’efficienza energetica nei moderni spazi urbani. Tra le numerose idee proposte troviamo vernici antinquinamento, altalene che producono energia, orti urbani e altri interessanti spunti per le smart city del futuro.

Per la Scuola Secondaria di 2°grado la giuria ha premiato le classi 2 E e 2 F dell’Istituto I.I.S. Ettore Majorana di Cesano Maderno (MB) con il progetto “Modelli solari smart”, in cui i ragazzi hanno progetto e realizzato diversi dispositivi perfettamente funzionanti per la produzione di energia solare a zero emissioni. Ottimi esempi di fantasia e creatività per immaginare un futuro energetico sempre più sostenibile ed accessibile a tutte le popolazioni del mondo.

La giuria ha inoltre assegnato menzioni speciali a progetti che si sono distinti per la loro originalità: hanno ricevuto il riconoscimento la classe 4 F della scuola primaria “Filippo Turati” di Trezzano sul Naviglio (MI) con il progetto “Casette Smart”, la classe I A della scuola secondaria di primo grado “Eugenio Colorni” di Milano con il progetto “Pianeta Smart” e gli studenti dell’”Istituto Comprensivo G. Leva” di Travedona Monate (VA) con il progetto “Save Africa”.

Nei prossimi mesi si svolgerà a Roma la finale italiana dove vincitori e menzionati potranno sfidarsi con i “campioni” delle altre regioni per l’assegnazione del titolo nazionale.