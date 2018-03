La signora Flora compie 100 anni

Dopo avere spento le candeline, la signora Flora Toniolo non si è sottratta a un ballo a due. Del resto oggi era la sua giornata, quella della festa dei suoi 100 anni, compiuti lo scorso 3 marzo. E per l’incredibile traguardo raggiunto, la Fondazione Bellora (sede di via Agnelli) le ha dedicato l’intero pomeriggio con musica dal vivo, torta bevande e spumante.

«È davvero una grande emozione essere qui» ha detto nel suo saluto l’assessore ai Servizi sociali Paolo Bonicalzi, al quale si è aggiunto quello dell’assessore al Commercio Claudia Mazzetti. I due esponenti della giunta di centrodestra hanno portato alla festeggiata gli auguri del sindaco Andrea Cassani, approfittando dell’occasione per intrattenersi anche con gli altri ospiti della struttura.

Nonna Flora è Nata nel 1918 a Vicenza. Ha lasciato il Veneto insieme all’unico figlio, Danilo, dopo la Seconda Guerra Mondiale, trasferendosi nel Gallaratese per lavorare in tessitura. Occupazione che ha permesso al marito di raggiungerla qualche tempo dopo. Ha vissuto a Somma Lombardo fino al 1961, per poi trascolare a Gallarate nel quartiere della Moriggia. È rimasta vedova nel 1972 e si è risposta una seconda volta. Danilo le ha dato due nipoti che ha loro volta le hanno regalato tre pro nipoti. E’ ospite della Fondazione Bellora dal gennaio del 2010.

«La sua grande passione – racconta il figlio – è sempre stata il ballo. Del resto l’avete vista, balla ancora. Amava anche viaggiare. Ha girato tutta l’Italia in camper». L’elisir di lunga vita? «Niente di particolare, anche a tavola non ha mai rinunciato a nulla, compreso il bicchierino di vino ad ogni pasto». E la nipote aggiunge: «A casa ascoltava sempre le canzoni di Julio Iglesias». Forse il suo segreto di Flora Toniolo è proprio questo.