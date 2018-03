La Signorina Adamantina e il terzo trailer di Cortisonici

Il trailer #Cortisonici2018 si moltiplica per tre: la Signorina Adamantina in questa terza puntata ci spiega come scegliere le giuste musiche per un film di combattimento: “La musica e il suono giocano un ruolo fondamentale per quel che riguarda la narrazione e soprattutto x le emozioni che suscitano nello spettatore”.

I tre episodi del trailer sono disponibili sulla pagina facebook di Cortisonici, il festival internazionale di cortometraggi che sarà a Varese da 3 al 7 aprile: per vedere tutto il programma del festival: www.cortisonici.org.

Trailer realizzato da Studio Asparagus

REGIA

Riccardo Bernasconi e Francesca Reverdito

PRODUZIONE

Studio Asparagus

FOTOGRAFIA

Riccardo Bernasconi

ART DIRECTION – TRUCCO – CAPELLI

Francesca Reverdito

COSTUMI

Delphine Village Milano

ASSISTENTE DI SCENA

Francesca Caccia

ATTORI

Valentina Violo; Toni Pandolfo: Omar Stellacci

Si ringraziano: Spazio Kabum, Davide e tutto il Seal Varese softair

www.cortisonici.org