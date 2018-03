La storia bussa alla porta del Banco Bpm

La grande sfida alla storia è lanciata. La Pallanuoto Banco Bpm è partita per Budapest dove affronterà – sabato sera, dalle 20,45 – il Ferencvaros nella gara di andata di finale della Len Euro Cup, la seconda manifestazione per importanza del waterpolo continentale.

Ed è davvero la Storia con la “esse maiuscola” l’argomento di questa partita: se da un lato i Mastini sono all’esordio assoluto in una finale europea, dall’altro si troveranno ad affrontare una compagine che ha alle spalle quasi 120 anni di attività con 22 titoli nazionali e svariati altri titoli magiari e internazionali.

Il Ferencvaros Torna Club è anche campione in carica di Len Euro Cup, visto che nel 2017 superò i rumeni dell’Oradea, la squadra contro cui la Sport Management perse in semifinale. Il match è in programma alla Komjadi Swimming Pool dove venerdì sera ci sarà l’ultimo allenamento condotto da Marco Baldineti in vista della finale di andata; il ritorno è invece previsto alle piscine “Manara” di Busto Arsizio mercoledì 18 aprile (biglietti già disponibili QUI).

Proprio alle “Manara” la Banco Bpm ha già affrontato quest’anno gli ungheresi, in occasione del torneo di qualificazione alla coppa. Le due squadre si affrontarono in una partita ormai ininfluente – entrambe avevano già superato il turno – ma il Ferencvaros vinse 11-9.

AGGIORNAMENTI sul risultato della finale nel liveblog sportivo nel quale racconteremo il match di basket tra Varese e Pesaro (lo trovate CLICCANDO QUI)

LE PAROLE DI BALDINETI

«Incontriamo una squadra fortissima che in questo momento sta giocando molto bene, tanto da essere in testa al proprio campionato nazionale – è l’opinione di coach Gu Baldineti – Hanno 13 giocatori eccellenti e quindi sarà durissima, ma noi non siamo da meno. Chiaramente saranno partite da giocare al 200%, non solo a livello di concentrazione, ma anche di energia fisica e mentale. Serviranno due splendide gare: sabato il nostro obiettivo sarà quello di portare a casa un risultato positivo».

A fare eco al coach bustocco ci sono le parole del capitano del Banco Bpm, Valentino Gallo: «Dovremo essere pronti con tutte le nostre energie alla partita. È la prima finale di quest’anno e la prima nella storia della società quindi andrà affrontata al massimo. Noi siamo carichi e pronti: io sono orgoglioso di poter disputare questa finale da capitano della Sport Management e non vedo l’ora di giocare».

ITALIA-UNGHERIA, LE PIU’ TITOLATE

Non è un caso che nella finale per il titolo si affrontino una squadra italiana e una ungherese. Queste sono infatti le due nazioni cha hanno vinto più edizioni di Len Euro Cup nel corso della storia di questa competizione, nata nella stagione 1992-93. Dieci i successi azzurri (4 Brescia, 3 Savona, 1 per Racing Roma, Pescara e Posillipo), cinque quelli magiari con tripletta dell’Ujpest e vittorie di Szeged e appunto Ferencvaros.

LE FORMAZIONI

Ferencvaros: 1 Gardonyi, 2 Sedlmayer, 3 Madaras, 4 Manhercz, 5 Vamos, 6 Sziranyi, 7 Nemet (Nikic), 8 Jaksic, 9 Pohl (D. Varga), 10 A. Varga, 11 Jansik, 12 Mitrovic, 13 Vogel. All.: Z. Varga.

Banco Bpm: 1 Lazovic, 2 Di Somma, 3 Blary, 4 Figlioli, 5 Fondelli,

6 Petkovic, 7 Drasovic, 8 Gallo, 9 Mirarchi, 10 Luongo, 11 Baraldi,

12 Valentino, 13 Nicosia, 14 Panerai. All.: Baldineti.