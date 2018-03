La Uyba batte un colpo: Casalmaggiore al tappeto in quattro set

Torna a sorridere la Unet E-Works Busto Arsizio che nell’ultima partita al Palayamamay di questa regular season vince per 3-1 (22-25, 25-14, 25-15, 25-18) contro la Pomì Casalmaggiore, riportandosi a +3 su Monza, riguadagnando il quarto posto (distante un solo punto, per la matematica…) e condannando invece le casalesi a restare matematicamente fuori dai playoff. Le cremonesi hanno vinto il set di apertura, poi la squadra di Mencarelli è decollata lasciando le briciole alle avversarie.

Grande prestazione del libero Ilaria Spirito che viene anche nominata MVP della serata e che a fine gara fa segnare il 94% di ricezione positiva e il 66% di perfetta. Con una difesa simile tutto diventa più facile anche in attacco dove top scorer è Diouf che mette a terra 21 punti (54% positivo), seguita da Bartsch con 18 (4 ace, 2 muri) e Gennari (12). Orro distribuisce bene il gioco e per una sera chiama all’azione anche le sue centrali.

A fine gara coach Mencarelli si gode la prestazione delle sue giocatrici: «Quella di stasera è stata simile ad altre gare casalinghe in cui abbiamo vinto; l’abbiamo interpretata in maniera giusta, spingendo forte in battuta e mettendo in campo tutte le nostre caratteristiche. Il bilancio dell’annata finora? Credo sia molto positivo su ogni aspetto: le ragazze in allenamento hanno lavorato molto, con grande professionalità e adesso lo stiamo ancora facendo per arrivare nella miglior condizione fisica al finale di stagione. La crescita individuale va di pari passo con quella di squadra. E’ importante arrivare quarti per avere la bella del primo turno in casa, ma anche per avere più chance in chiave europea l’anno prossimo. Dispiace infine che Casalmaggiore sia fuori dai playoff, ha un organico interessante e negli ultimi anni ha sempre avuto posizioni in classifica di rilievo. Mi rattrista, ma questa è la legge dello sport».

Sabato 10 marzo tutte le squadre scenderanno in campo nell’ultima giornata di campionato; la UYBA sarà impegnata su difficile campo di Scandicci mentre Monza giocherà contro Casalmaggiore e solo al termine si saprà quale sarà la squadra ad aggiudicarsi il quarto posto definitivo. Le Farfalle avranno bisogno di un punto per essere certe di finire davanti, ma le toscane dell’ex coach biancorosso Parisi sono in piena volata per il secondo posto. Insomma, nulla è scontato.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo il sestetto titolare composto da Orro in regia in diagonale con Diouf, Bartsch e Gennari in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

Il primo set inizia con il 2-4 per la Pomì, trascinata da Martinez. Bartsch scalda il braccio e firma il 10-7 (time out per coach Lucchi). Sul 16-19 Mencarelli ferma il gioco e al rientro in campo cambia regia, inserendo Dall’Igna su orro. Gennari ci prova ma Casalmaggiore è determinata a non lasciare spazio (17-21). Sul 18-24 le biancorosse lottano e annullano alcune palle set alle avversarie ma Drews segna il 22-25.

Nel secondo parziale Diouf ingrana la marcia e porta la squadra sul 6-3. Le padrone di casa volano a +5 (8-3), decise a riportare il conto set sul pareggio. Sul 20-10 la strada è spianata ed è sempre l’opposto bustocco a guidare alla vittoria (25-14).

Anche il terzo set si apre con una UYBA decisa a dimostrare il suo valore. Berti segna il primo vantaggio (3-1)e Bartsch allunga con il 7-3. Busto è inarrestabile e Spirito si getta su ogni palla, gasando i tifosi presenti sugli spalti. L’onore di chiudere i conti tocca di nuovo a Diouf che mette a terra il 25-15.

Da Casalmaggiore pochi segni di rivincita e così anche la quarta frazione inizia con il vantaggio biancorosso per 6-3. Le ragazze della Pomì stavolta si scuotono e si riportano a -1 (7-6) ma è un fuoco di paglia: la Unet spinge sull’acceleratore (14-8), Batsch e Diouf suonano l’ennesima carica della serata e la partita finisce in gloria. Il 25-18 vale la festa dei tifosi che salutano il quarto posto riconquistato in vista della trasferta a Scandicci. Per quanto riguarda il PalaYamamay appuntamento ai playoff, vedremo in quale posizione.

Unet E-Work Busto A. – Pomì Casalmaggiore 3-1

(22-25; 25-14; 25-15; 25-18) Busto A.: Piani, Stufi 8, Spirito (L), Gennari 12, Dall’Igna, Orro 2, Diouf 21, Bartsch 18, Berti 9, Negretti, Botezat 1. Ne: Willhite, Chauseva. All. Mencarelli.

Casalmaggiore: Martinez 19, Napodano, Sirressi (L), Balkestein-Grothues 2, Guiggi 8, Starcevic 4, Drews 10, Zago, Lo Bianco, Stevanovic 10, Rondon. Ne: Guerra, Zambelli. All. Lucchi.

Arbitri: Brancati e Rolla.

Note. Busto: errori 8, battute vincenti 5, muri 9. Casalmaggiore: errori 13, ace 2, muri 2. Spettatori: 2143.

CLASSIFICA (21a giornata)

Conegliano 50; Scandicci, Novara 48; BUSTO A. 38; Monza 35; Modena 31; Pesaro 29; Firenze 26; Casalmaggiore 22; Bergamo 18; Filottrano 17; LEGNANO 15.