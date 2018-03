Per la Uyba debutto con sconfitta nei playoff

Iniziano male i playoff per Busto che perde per 1-3 (25-19, 19-25, 23-25, 23-25) gara 1 dei quarti di finale contro il Saugella Team Monza di coach Pedullà. Nel primo set le ragazze di Monza scendono in campo senza mordente, forse “intimorite” dal tifo caldissimo del Palayamamay e per Stufi e compagne è tutto facile. Dal secondo parziale in avanti però la musica cambia, Monza prende le misure, accende i motori e inizia la battaglia all’ultimo pallone. Sugli spalti le tifoserie danno vita a un grande spettacolo e in campo non mancano le emozioni. Ortolani è indiavolata, dopo la figuraccia della sua squadra rimediata nel primo set, mette a terra 28 punti (49% positivo, 1 ace, 2 muri). Prestazione con troppi alti e bassi per le farfalle che nei momenti clou dei diversi set non sanno imporsi e commettono troppi errori. Top scorer per le padrone di casa è Bartsch con 18 punti (3 muri), seguita da Diouf (14 punti e 2 muri, avendo giocato solo per tre set per poi dare posto a Piani). Bene anche Gennari che segna 11 punti (di cui 3 a muro). Dall’altra parte si fanno vedere anche Begic (18 punti, 1 ace, 4 muri) e Havelkova (14 punti, 1 ace, 1 muro).

Adesso Stufi e compagne dovranno giocarsi il tutto per tutto in gara 2, in programma domenica 25 alla Candy Arena di Monza. Solo la vittoria può tenerle in gioco e rimandare ogni verdetto a gara 3. Peccato perché in molte occasioni la situazione è rimasta in equilibrio fino alla fine, ma Monza ha avuto maggiore lucidità e voglia di vincere.

LA PARTITA

Mencarelli schiera in campo il solito sestetto con Orro in regia, Diouf opposto, Bartsch e Gennari in attacco, Stufi e Berti al centro, Spirito libero.

Il primo set si apre con il vantaggio della padrone di casa per 5-2, situazione che costringe Pedullà a fermare subito il gioco. Il pubblico del Palayamamay si fa sentire e i cori mettono in soggezione le giocatrici brianzole. Al rientro in campo la situazione non cambia e Busto continua la sua marcia portandosi a +6 (12-6). Sul 24-17 la Saugella annulla due palle set alla UYBA (24-19) ma il divario è troppo elevato e Diouf chiude 25-19.

Il secondo parziale si apre con il vantaggio di Monza (1-4) ma le biancorosse recuperano subito lo svantaggio e riportano la situazione in equilibrio (4-4). Le ragazze di coach Pedullà sono scese in campo con un grinta diversa, pronte a riscattare la figuraccia del primo set e si riportano a +2 (6-8). Sul 10-14 Mencarelli chiama il time out per dare qualche indicazione alle sue ragazze. Al rientro in campo Monza incrementa il vantaggio e scappa a +5 (12-17). Sul 16-23 è coach Pedullà a fermare il gioco dopo un paio di erroracci delle sue. Dixon chiude 19-25.

Il terzo set si apre in equilibrio (5-5), poi Monza prova a scappare, trascinata da una indiavolata Serena ortolani (6-9 e time out Mencarelli). Al rientro in campo le brianzole mantengono il vantaggio (11-15). Sul campo la sfida si accende e sugli spalti il pubblico si esalta. Le due formazioni ritrovano la parità (17-17) e sul 18-17 Pedullà ferma il gioco. Il vantaggio della UYBA dura poco; Monza si rifà sotto e vola a +2 (18-20 e time out Mencarelli). Finale di set acceso, con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (da 20-20 a 23-23). L’attacco di Havelkova e quello di Begic significano 23-25 e vantaggio Monza.

Anche il quarto set si apre con il vantaggio di Ortolani e compagne per 2-5 (e immediato time out di Mencarelli). Sul 3-6 Mencarelli schiera in campo Vittoria Piani su Diouf e il pubblico accoglie l’ingresso in campo della giovane opposta con un boato. Le brianzole sono scatenate e corrono sul 9-13 ma Piani non ci sta e con due attacchi convinti riporta la UYBA -2 (11-13). Un doppio murone delle padrone di casa riporta la situazione in parità (15-15) e costringe Pedullà a fermare il gioco. Ancora una fase finale combattuta, con le farfalle costrette a inseguire (19-21). Sul 23-24, dopo due palle set annullate, Pedullà chiama anche il secondo time out a sua disposizione per provare a spezzare la serie biancorossa. Al rientro in campo Ortolani picchia a terra la palla del 23-25 e Monza si aggiudica gara 1.

IL TABELLINO

Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 1-3 (25-19, 19-25, 23-25, 23-25)

Unet E-Work Busto Arsizio: Piani 7, Stufi 2, Apirito (L), Gennari 11, Dall’Igna ne, Orro 2, Wilhite ne, Diouf 14, Bartsch 18, Berti 5, Negretti, Chausheva ne, Botezat 5.

Saugella Team Monza: Ortolani 28, Orthmann, Arcangeli (L), Balboni, Dixon 9, Devetag 4, Candi ne, Begic 18, Bonvicini (L), Hancock 6, Havelkova 14, Loda, Rastelli ne.

Arbitri: Boris Roberto, Bassan Fabio

Note. Busto Arsizio: battute sbagliate 6, ace 1, muri 14. Monza: battute sbagliate 14, ace 4, muri 12. Durata set: 30’ 26’ 31’ 30’. Spettatori: 2370.