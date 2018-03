La Varesina cerca punti salvezza a Inveruno

Dopo il rinvio della scorsa settimana per neve, torna in campo il Girone A di Serie D, recuperando le gare stoppate sette giorni fa. Già giocate Borgosesia – Pavia (1-0) e Seregno – Caronnese (0-2), saranno tante le sfide importanti per la classifica.

Saranno otto quindi le gare che si disputeranno domenica 11 marzo (ore 14.30), compresa Inveruno – Varesina.

Dopo la vittoria all’esordio sulla panchina rossoblu di mister Stefano Bettinelli a Castellazzo (2-0), le fenici hanno perso tre gare di fila e si sono ritrovate nuovamente in zona playout. Albizzati e compagni dovranno quindi cercare di portare a casa punti dallo stadio “Garavaglia” di Inveruno, contro una formazione che spera ancora di rientrare nella lotta ai playoff.