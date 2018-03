La Varesina sfida la capolista, match d’alta classifica per la Caronnese

Arrivano da un buon momento di forma Caronnese e Varesina, che si apprestano ad affrontare la 32° giornata del Girone A di Serie D con il morale alto dopo e tanta voglia di confermarsi. La Varesina sfiderà la capolista Gozzano, mentre la Caronnese affronterà la trasferta di Chieri. Si scende in campo domenica 25 marzo alle ore 15 (cambia l’ora tra sabato e domenica).

CHIERI – CARONNESE

La Caronnese sembra aver ritrovato lo smalto migliore e arriva da tre vittorie di fila che l’hanno riproposta per la corsa al primo posto. Non sarà facile per la squadra di mister Aldo Monza la trasferta di Chieri, contro una squadra che punta forte a un piazzamento ai playoff. Non possono però fare regali Corno e compagni se vogliono tenere aperte le speranze di riagganciare Gozzano e Como, distanti ora rispettivamente cinque e tre punti.

GOZZANO – VARESINA

Anche la Varesina sta vivendo un buon momento: la pausa forzata ha fatto bene alle fenici, che sono riuscite in tre giorni a fare sei punti (prima vittoria sul Casale, poi colpo a Inveruno nel recupero) e a uscire momentaneamente dalla zona playout. La prossima sfida sarà molto difficile, in casa della capolista Gozzano, ma Albizzati e compagni possono contare sul morale alto e sulla sfrontataggine del non aver nulla da perdere.