Labirintika: un pomeriggio a teatro per capire i disturbi alimentari

In occasione della Giornata nazionale del Fiocchetto lilla per la sensibilizzazione sui disturbi alimentari, un invito a teatro da parte di Villa Miralago di Porto Ceresio, struttura leader della nostra provincia in questo delicato ambito.

Venerdì 16 marzo, alle 16.30 al teatro Santuccio di Varese, le ragazze e dai ragazzi ricoverati nella struttuta presenteranno lo spettacolo “Labirintika” nato dalle loro attività nei laboratori di teatro, scrittura ed arteterapia.

I ragazzi hanno lavorato insieme sul tema del labirinto, foriero di suggestioni legate alla dimensione della malattia ma anche al percorso di cura e allo spaesamento di chi sta attraversando una fase di ristrutturazione esistenziale.

Lo spettacolo dura circa un’ora e alterna momenti divertenti ad altri più intensi. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza su queste problematiche ma anche di offrire a chi lavora nel settore nuovi spunti di riflessione che i linguaggi artistici possono offrire.

Lo spettacolo vede la collaborazione di Martino Iacchetti, attore, musicista e cantautore sensibile alla tematica del disagio psichico.

Al termine dello spettacolo Fabio Cavallari presenterà il libro scritto dal direttore sanitario di Villa Miralago, Leonardo Mendolicchio intitolato “Bisogna pur mangiare” (Edizioni LIndau) e sarà un momento per i famigliari e i cittadini interessati per affrontare questo tema.

Ingresso libero.