Lacrime d’argento per Giorgia Bordignon

Una bella medaglia, ma anche la delusione per non essere riuscita a mettersi al collo l’oro. Giorgia Bordignon è d’argento agli Europei di sollevamento pesi di Budapest dove la 30enne di Arsago Seprio era impegnata nella gara dei 69 Kg femminili.

Una gara terminata tra le lacrime copiose prima delle premiazioni per l’azzurra, capace di vincere nello strappo con 102 chilogrammi sollevati ma poi superata nello slancio dalla svedese Patricia Strenius, in giornata di grazia. Bordignon, che aveva battuto di misura la rivale ai mondiali di dicembre ad Anaheim (settima Giorgia, ottava la scandinava), non è riuscita a superare quota 126 chili nello slancio fermandosi a 122, mentre Strenius si è addirittura spinta a 131 avvicinando addirittura il record del mondo in questa specialità.

Per Giorgia, portacolori delle Fiamme Azzurre, resta comunque la soddisfazione di un oro e un argento parziali e del secondo posto complessivo. Forse difficile da digerire visto che un mese fa la varesotta era arrivata a un risultato complessivo di 232 chili (nuovo record italiano, con 127 nello slancio) mentre a Budapest si è fermata a 224. Restano comunque una prestazione maiuscola e la conferma ad alti livelli internazionali di Bordignon, che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto piazzamenti al top (6a a Rio 2016, 7a ai Mondiali 2017) che l’hanno fatta diventare una delle bandiere italiane in questa disciplina.