Ladri sportivi rubano snack e bibite al bar dell\'Fbc Saronno

Con un attrezzo da scasso, probabilmente un piede di porco, hanno avuto la meglio sulla porta del locale bar e hanno fatto razzia di bibite, alcolici e snack.

E’ di 250 euro di prodotti “da bar” il bottino dei ladri che hanno preso di mira la casa dell’Fbc Saronno.

Ignoti si sono introdotti, nella notte tra martedì e mercoledì, nel centro sportivo comunale di via Sampietro alle porte del rione Matteotti.

I malviventi hanno agito senza fretta: hanno forzato la porta, hanno preso bottiglie, lattine e snack e quindi si sono dileguati. Nessuno, ne residenti ne passanti si sono accorti dell’accaduto. Il colpo è stato scoperto la mattina di mercoledì intorno alle 10 dal primo dirigente arrivato sul posto per preparare la struttura per gli allenamenti del pomeriggio.

Consistenti i danni. La società ha sporto denuncia alla compagnia cittadina dei carabinieri come fatto per gli altri tre colpi messi a segno nell’ultima stagione calcistica quando era stato preso di mira non solo il bar ma anche i magazzini delle attrezzature sportive e del materiale per manutenzione del campo.