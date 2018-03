Laghetto di Brinzio, la quarta escursione con Teresio

Teresio Colombo il naturalista appassionato di botanica propone la quarta uscita con amici e affezionati della natura varesina che si terrà sabato prossimo, 10 marzo, attorno al laghetto di Brinzio.

Ecco la sua presentazione del percorso.

VI propongo, come IV uscita, sabato 10 marzo una breve escursione attorno al laghetto di Brinzio alla ricerca del croco bianco, partenza alle ore 9.15 dal lago di Brinzio la ricerca avverrà lungo un sentiero pianeggiante, oltre il croco sarà l’occasione per ammirare il bosco di Ontano nero, la fioritura del Salice e la vegetazione ai bordi dei rivoli e forse potremo ammirare qualche piccola Salamandra che si trattiene su qualche sasso immerso nell’acqua.

La località da raggiungere è Brinzio, al semaforo girare a sinistra per chi arriva da Varese, poi ancora a sinistra per parcheggiare nel grande spiazzo prima del torrente Intrino, questo è il punto di riunione dei partecipanti all’escursione che si svolgerà sul grande sentiero almeno sino all’acquedotto, al ritorno ci si fermerà qualche momento sulle rive del laghetto.

La facilità del percorso rende idonea l’escursione alle persone di ogni età l’unico problema potrebbe essere determinato dalla particolare umidità del terreno. Il rientro è previsto prima delle ore 12. L’uscita non avrà luogo in caso di precipitazioni.

Ricordo a tutti i lettori che all’indirizzo:

https://1drv.ms/f/s!Ai2XEUNXNkbNaN2D7n38g7DKm3o

sono disponibili fra l’altro gli articoli relativi alle uscite realizzate sino ad oggi.