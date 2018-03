Lancia 2 kg di marijuana dalla finestra ma la raccolgono i poliziotti, arrestato

Getta il carico di marijuana, appena arrivato, dalla finestra ma gli uomini del commissariato lo recuperano e arrestano un giovane spacciatore.

Gli agenti della Squadra Investigativa e delle Volanti del Commissariato di Busto Arsizio, avevano saputo che S.S., 21 anni, personaggio noto e con a carico specifici precedenti di polizia, era entrato in possesso di un ingente quantitativo di marijuana da immettere nel mercato al dettaglio.

Gli operatori di Polizia pertanto hanno deciso di procedere urgentemente ad una perquisizione domiciliare nell’abitazione del giovane in zona via Magenta. Dopo un breve appostamento volto a verificare che il giovane fosse in casa, attorno alle 20.30 di ieri, gli agenti sono riusciti ad indurre la madre ad aprire la porta d’ingresso dell’appartamento con un espediente; nello stesso istante il ventunenne, ha gettato dalla finestra della sua camera da letto, due grossi pacchi, che sono finiti direttamente nelle mani degli agenti presenti all’esterno dello stabile.

I pacchi recuperati, contenevano circa 2 kg di marijuana. La perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione ha consentito il rinvenimento e conseguente sequestro di ulteriori 100 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente, una somma di denaro provento dello spaccio.

Nell’abitazione era presente anche una terza persona, a cui il suddetto aveva ceduto due dosi di marijuana.

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio.