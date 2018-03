“L’anno prossimo divorzio!” è una commedia brillante, assolutamente moderna, ed è stata scritta da Fabio Corradi .

Si tratta della seconda opera della trilogia.

Dopo il matrimonio di Camilla e Gianluca tutto sembra in perfetta armonia…

Sembra, avete letto bene… perché il viaggio di nozze, dal quale stanno tornando gli sposini, per consuetudine considerato il punto di partenza e l’inizio di un nuovo capitolo… in questa storia sembra essere un punto di non ritorno, o meglio la “porta sul retro” per il ritorno alla vecchia vita e ad un equilibrio che il matrimonio ha fatto finire.

Gli accadimenti tra i novelli sposi finiranno per coinvolgere, loro malgrado, anche la coppia veterana, quella di Silvia ed Edoardo, in un gioco di schermaglie che vedrà contrapposte le due coppie, e dove la componente femminile sembra avere la meglio.

E’ quindi davvero il divorzio l’unica soluzione per riportare l’ordine perduto?

Pro Loco di Brenta, Parco Pubblico il 17 marzo 2018 Ore 21.00

Compagnia Teatrale F.A.R.E. TEATRO Como

“CHI E’ DI SCENA ? ” Concorso di teatro amatoriale

