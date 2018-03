L’Anpi di Vedano saluta Emilio, l’ultimo dei suoi partigiani

E’ morto ieri mattina Emilio Zanzi, l’ultimo partigiano vedanese.

Nato a Laveno Mombello il 1 novembre 1929, aveva solo 15 anni quando prese parte alla Resistenza come staffetta partigiana. Ragazzino, Emilio Zanzi lavorava già, in un’azienda di radio a Intra (Vco). Tutti giorni, per andare in fabbrica, prendeva il traghetto a Laveno e in questo modo trasportava biglietti e messaggi ad altri partigiani incaricati di Intra, i quali a loro volta trasmettevano le missive ai partigiani della Val d’Ossola.

Nel 2017 gli è stata consegnata dal Prefetto di Varese la Medaglia al valore della Presidenza della Repubblica.

Il rito funebre in forma civile sarà celebrato a Varese mercoledì 28 marzo alle 10, nella Sala del commiato del cimitero di Giubiano.