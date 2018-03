Lanterne e grattacieli: nel video emozionale lo sguardo dei ventenni sulla Cina

Le lanterne e i grattacieli, i templi e i brand internazionali, i placidi canali d’acqua e le luci al neon: “A Glimpse of China” è un viaggio – in poco meno di cinque minuti – nella Cina di oggi. Un video emozionale, “vissuto” e filmato da un gruppo di ventenni.

Il video è firmato da IT Production, il brand scelto da tre ragazzi neppure ventenni, della zona di Gallarate, che lavorano per fare di una passione un lavoro. Il viaggio in Cina (a Shanghai e nelle vicine città storiche di Suzhou e Tongli) risale a dicembre 2017 e ha dato origine a un video “emozionale”, che si aggiunge ad altri del genere realizzati insieme dai quattro ragazzi.

Filippo Testa di Samarate, Matteo Introini di Gallarate, Christian Bonalli di Quinzano e Davide Sacchet di Jerago, con il brand IT Production hanno realizzato anche video pubblicitari usati su circuiti locali e alcuni video rap, tra cui quello di GallaCity, un pezzo che è girato molto in zona.