L’arte giapponese di Izumi Fujiwara nel foyer del Giuditta Pasta

E’ in corso fino al 18 marzo nel foyer del teatro Giuditta Pasta la mostra dell’artista giapponese Izumi Fujiwara. Proprio domenica andrà in scena lo spettacolo per bambini “Controvento”, con protagonista suo marito Michele Cafaggi.

“La mia pittura nasce dall’esigenza di comunicare – spiega l’artista – È ciò che spero di fare dipingendo: parlare agli altri del mio mondo interiore, della mia immaginazione. Non mi piace dare spazio al dolore. Voglio trasmettere gioia, sorpresa, meraviglia. Voglio far ridere e stupire. Guardando un mio quadro mi piacerebbe che nessuno si sentisse triste o depresso. Ho iniziato a dipingere solo in Italia, proprio perché non avevo ancora imparato la vostra lingua e non sapevo esprimermi con le parole. Così ho usato il pennello e…”

Lo scorso mercoledì 28 febbraio questo spazio è stato protagonista di un evento organizzato in collaborazione con Legnone Tours. L’agenzia, nuovo partner del teatro saronnese, ha presentato “Viaggi d’autore”: itinerari nel Mondo e percorsi d’arte in luoghi straordinari. A seguire è stato offerto ai presenti un aperitivo preparato con la consueta cura nei particolari dai Galli al Teatro.