L’Asilo Mariuccia tra il ministro Calenda e l’Isola dei famosi

L’Asilo Mariuccia finisce spesso sulla bocca di chi tira in ballo questioni infantili.

Sabato sera anche il ministro Calenda, dentro una conversazione politica che ha scatenato diversi commenti e anche articoli di giornale, termina con la frase “Vediamo di evitare la sindrome da Asilo Mariuccia”.

Il tema non riguardava questioni educative o il welfare. Nemmeno le comunità di ragazzi adolescenti inserite nella struttura di Porto Valtravaglia, ma il travaglio interno al Pd.

IL TWEET DEL MINISTRO CALENDA

E così si muore. Renzi ha sbagliato tutto. Renzi non ha sbagliato nulla. Cuperlo è pericoloso. Martina non ha abiurato abbastanza. Qui siamo nel mezzo di una crisi epocale per l’Occidente, l’Italia e i progressisti. Vediamo di evitare la sindrome da Asilo Mariuccia. https://t.co/sIi9T7fA8O

— Carlo Calenda (@CarloCalenda) 17 marzo 2018