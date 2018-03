“L’asilo nido di Buguggiate è a rischio chiusura”

Riceviamo e pubblichiamo

Sono una cittadina di Buguggiate, mamma di due bimbe piccole.

Oggi ci è stato comunicato che da settembre il Sindaco di Buguggiate ha deciso di chiudere il nido comunale. Intanto ha fatto accettare tutte le nuove iscrizioni (mia figlia ha iniziato il nido il mese scorso, per esempio).

Parlano di gestione in perdita… e può essere. Ma sono convinta ci sia un modo per trovare un’altra soluzione. La chiusura implica “lasciare a casa” 20 famiglie (nr di iscritti di ora) e altri 17 che hanno già confermato l’iscrizione nei prossimi mesi. Non parlando poi dei dipendenti, anche loro avvisati ora.

Io credo che un comune non debba far profitto sui servizi pubblici come un nido, ma su altro. In zona è l’unico nido comunale, se chiudono dove portiamo i nostri bimbi?

Domani (giovedi) alle ore 17 presso il nido comunale ci sarà una riunione col Sindaco, e noi genitori stiamo facendo di tutto per invitare più persone possibile in segno di protesta contro questa decisione, e possibilmente anche la presenza di giornalisti per parlare di questo scandalo.