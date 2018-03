Con l’auto nel dirupo

Incidente stradale attorno alle 21 di ieri sera, lunedì: un’auto ha perso il controllo ed è finita in un burrone nella zona di Gemonio.

Siamo lungo la strada provinciale 45, poco dopo i tornanti viaggiando verso Azzio.

In quel punto la strada sovrasta una valletta e in un tratto la strada è priva di protezioni: è lì che un’auto ha perso il controllo per finire nella riva sottostante, in mezzo al bosco.

Nessun ferito, solo lo spavento per il volo.