I lavoratori della Moriggia? Verso la stagione estiva

La notizia della chiusura (fino all’avvio della stagione estiva) della piscina di Moriggia ha creato molto dibattito. Negli utenti abbonati, nei corsisti, nelle associazioni sportive, ma non solo: una certa agitazione è serpeggiata anche tra i lavoratori dell’impianto.

A lavorare a bordo vasca erano, a vario titolo, una dozzina di persone. In parte limitata dipendenti diretti di Amsc, quindi con pienezza di tutele, nella maggior parte (una decina) interinali assunti mediante agenzia. E proprio questi erano quelli per cui c’era più preoccupazione, nella giornata di giovedì, nelle ore in cui si attendeva l’ufficializzazione – poi arrivata a metà pomeriggio – dello stop alle attività nelle due vasche coperte.

Per ora comunque non ci sarebbero nubi fosche all’orizzonte: i lavoratori interinali hanno infatti contratti validi fino a settembre e quindi verrebbero “traghettati” verso l’impegno, già previsto, per la stagione estiva, nella vasca all’aperto. L’agitazione è man mano rientrata nella giornata, cercando di tenere calme le acque, di qui alla fine dell’estate. Sul dopo, bisognerà poi capire che tempi prevederà il rinnovo complessivo della struttura, per cui si attende il bando.