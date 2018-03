Lavori alla fognatura, chiude per un giorno la centrale via Carrobbio

Il Comune di Varese informa che giovedì 29 marzo, dalle ore 8.30 alle ore 17, la via Carrobbio sarà chiusa al traffico dei veicoli per consentire un intervento di riparazione della rete fognaria che sarà svolto dalla Società Alfa Srl, il nuovo gestore del servizio fognatura di Varese. L’intervento nasce dal fatto che in seguito ad una verifica effettuata un tratto di tubazione è risultato lesionato e occorre procedere con l’intervento di riparazione.