Lavori fermi in piazza Vittorio Emanuele, il Pd: “Il sindaco chiarisca”

La lentezza dei lavori per la realizzazione della nuova piazza Vittorio Emanuele II preoccupa anche il Partito Democratico che ha presentato un’interrogazione per chiedere delucidazioni sul perchè di questo (ennesimo) ritardo.

Così il consigliere comunale Massimo Brugnone su Facebook: «Sono praticamente quasi due mesi che la piazza è chiusa al transito di pedoni e veicoli, creando diversi disagi sia ai cittadini che non possono più attraversarla, sia ai diversi esercizi commerciali e le attività lavorative presenti in loco, che vedono una diminuzione della clientela. Nonostante ciò da più di un mese i lavori sono fermi. La ditta appaltatrice dà la colpa al meteo mentre il sindaco parla di un problema con la ditta che esegue i lavori in subappalto. In tutto questo scaricabarile, intanto, a perderci sono solo i cittadini di Busto Arsizio. Giusto riqualificare la piazza, ma in tempi certi».

I democratici chiedono che il sindaco riferisca in consiglio comunale quanto sta accadendo: «Chiediamo quali siano i tempi previsti di fine lavori e quali sanzioni abbia previsto (se le ha previste) nel caso in cui questi tempi non siano rispettati».