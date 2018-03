Lavori finiti: la media Vidoletti ha il nuovo ingresso

Il nuovo ingresso della scuola media Violetti è pronto. Il Comune di Varese ha concluso i lavori per la realizzazione di un percorso più sicuro e protetto, lontano dalla trafficata via Manin.

Proprio nei giorni scorsi, un incidente, fortunatamente senza gravi conseguenze, aveva riacceso i riflettori sul tema della sicurezza per gli studenti delle scuole di questa zona di Masnago.

«Settimana prossima inaugureremo il nuovo ingresso della Scuola Vidoletti – annuncia l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Civati – e illustreremo ai genitori i dettagli dell’intervento che abbiamo effettuato. Si chiude un altro intervento dedicato alle nostre scuole in questo caso particolarmente concentrato sul migliorare l’accessibilità e la sicurezza dell’entrata e uscita da scuola».

Tra qualche giorno, tempo di avvisare tutti gli utenti della scuola e di prendere accordi con i trasporti pubblici dedicati alla scuola, l’ingresso ufficiale della Vidoletti non sarà più su via Manin, ma si accederà dall’area dietro all’edificio attraverso un parchetto che collega la Vidoletti con l’area parcheggio fino ad oggi poco utilizzata durante la settimana in via Pista Vecchia.

Il percorso è stato adeguatamente attrezzato per persone ipovedenti o non vedenti con piastrelle tipo LOGES (Linea di Orientamento, Guida e Sicurezza). È stato installato inoltre un nuovo sistema di illuminazione sia del parchetto che dell’area parcheggio.

Inoltre sono state installate rampe per collegare i vari edifici che compongono la scuola e sono state eliminate le barriere architettoniche anche grazie alla predisposizione di montascale di ultima generazione che hanno sostituito apparecchi vecchi e ormai inefficienti. Il risultato è ora una scuola più moderna e accessibile. Il costo dei lavori è di oltre 150mila euro.

«In tempi celeri abbiamo visto concludersi questi lavori che ci consentono di raggiungere un importante obiettivo: spostare l’ingresso della scuola oggi su via Manin e creare invece condizioni di accesso e uscita in maggiore sicurezza per gli studenti e genitori – spiega Antonio Antonellis, dirigente scolastico della Scuola Vidoletti – Il nuovo ingresso inoltre offrirà, grazie all’area parcheggio a cui è collegato, una risposta maggiore di posti auto per i genitori che accompagnano i propri figli a scuola».