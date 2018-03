Lavori sulla statale 340 “Regina”

Anas comunica che, per consentire i lavori di manutenzione periodica ordinaria degli impianti tecnologici installati nelle gallerie, saranno istituite limitazioni al transito lungo la statale 340 “Regina”, nel solo orario notturno.

Nel dettaglio, la statale 340 “Regina” sarà chiusa al transito tra il km 2,100 e il km 4,950, nel territorio comunale di Cernobbio, in provincia di Como, dalle ore 21 di mercoledì 21 marzo alle ore 5 di giovedì 22 marzo 2018, per consentire l’intervento di manutenzione sulle installazioni della galleria ‘Cernobbio’.

In questo caso il traffico sarà indirizzato sulla rete viaria comunale e provinciale mediante apposita segnaletica provvisoria apposta in loco.

La strada statale 340 “Regina” sarà chiusa inoltre tra il km 13,600 e il km 14,950, dalle ore 00.00 di mercoledì 21 marzo alle ore 5 di mercoledì 21 marzo 2018, nel territorio comunale di Brienno, in provincia di Como, per consentire di intervenire sulle installazione della galleria ‘Brienno’.

Durante le ore di chiusura il percorso alternativo prevede, per i veicoli con massa inferiore alle 3,5 tonnellate, il transito sulla ex statale 340, nell’ambito del territorio comunale di Brienno. I veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate potranno invece percorrere la galleria chiusa al transito con la scorta tecnica effettuata dal concessionario Tunnel Gest S.p.a.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.